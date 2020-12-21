Вице-президенту Турции Октаю стало плохо в прямом эфире

Вице-президент Турции Фуат Октай не смог закончить свою речь на конференции по кибербезопасности из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает газета Sozcu.

Отмечается, что во время прямого эфира политику внезапно стало плохо, к сцене подошли врачи.

По данным издания, у Октая упало давление. Медики его осмотрели и оказали первую помощь, но не госпитализировали. Вице-президент захотел вернуться на сцену после улучшения своего состояния.

У трибуны он отметил, что причиной дискомфорта могли быть бессонница и переутомление. Также он поблагодарил присутствующих за понимание.

| 2020-12-21T15:41:37+04:00 21 декабря 2020, 16:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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