Вице-президенту Турции Октаю стало плохо в прямом эфире

Вице-президент Турции Фуат Октай не смог закончить свою речь на конференции по кибербезопасности из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает газета Sozcu.

Отмечается, что во время прямого эфира политику внезапно стало плохо, к сцене подошли врачи.

По данным издания, у Октая упало давление. Медики его осмотрели и оказали первую помощь, но не госпитализировали. Вице-президент захотел вернуться на сцену после улучшения своего состояния.

У трибуны он отметил, что причиной дискомфорта могли быть бессонница и переутомление. Также он поблагодарил присутствующих за понимание.