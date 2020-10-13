Вице-президент Индии вылечился от коронавируса йогой

71-летний вице-президент Индии Муппаварапу Венкайя Найду заявил, что вылечился от коронавируса при помощи йоги и национальной пищи, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что выздороветь ему помогли физическая форма и ментальное упорство.

«Я твердо верю, что, несмотря на мой возраст и некоторые медицинские проблемы вроде диабета, я смог преодолеть COVID-19 благодаря моей физической форме, ментальному упорству, регулярным физическим упражнениям — ходьбе и йоге — и употреблению только традиционной пищи», — сказал Найду.

Политик также призвал граждан соблюдать рекомендации врачей, мыть руки и носить маски.

Индия находится на втором месте в мире (после США) по распространению коронавируса: заразились 7 233 670, выздоровели 6 293 998, погибли 110 588 человек.