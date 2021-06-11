«При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики обеих стран получат мощный новый импульс для развития, и у людей улучшится жизнь».

Об этом в интервью «Российской газете» сказал вице-премьер России, сопредседатель трехсторонней рабочей группы по Карабаху Алексей Оверчук.

«Важно, что такая добрая воля есть. На основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе.

С самого начала с коллегами мы договорились, что избираем подход, основанный на здравом смысле. Отношения между Азербайджаном и Арменией очень сложные, многослойные, уходят глубоко в историю. Многие перенесли страшное горе, покинули родные места, потеряли самых близких людей. Об этом всегда будет храниться память. Сегодня важно сделать так, чтобы беда опять не вернулась в дома людей, а для этого нужно залечивать раны, учиться говорить друг с другом и вместе работать над созданием общего мирного будущего.

Реальность в том, что эти близкие и дружественные нам народы были, есть и будут соседями. Живущие там люди хотят мирно жить, растить детей и радоваться внукам. Все участники переговоров о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе исходят именно из этого. Все хотят построить лучшую жизнь для своих народов. Россия им в этом помогает.

Заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за круглый стол переговоров три делегации сели 30 января. Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались», — отметил Алексей Оверчук.