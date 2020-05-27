Виталий Кличко вспомнил день рождения Шварценеггера

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как посетил день рождения актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

«Как-то мне позвонил Арнольд и спросил о моих планах на ближайшую неделю. Я как раз с семьей отдыхал в Лос-Анджелесе, а Шварценеггер пригласил нас на свой день рождения. Когда мы уже начали собираться, сын смотрел мультфильмы. Говорю ему, одевайся, мы идем в гости к Арнольду Шварценеггеру. Сын начал хныкать: «Ни к какому Шварценеггеру не пойду, дайте мне мультики досмотреть», — приводит слова Кличко Mixsport.

«Сын хныкал до момента, когда мы пришли к Арнольду. Только когда он увидел именинника, засиял. Дернул меня за руку и по-детски восторженно шепнул на ухо, дескать, папа, что же ты раньше не сказал, что мы к самому Терминатору в гости идем», — добавил Кличко.

Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. (РИА Новости)