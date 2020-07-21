Вирус и деньги: как не заразить родственников?

15 июля 2020 член рабочей группы по предотвращению распространения болезни в стране при министерстве здравоохранения Наиля Дашдамирова призвала бессимптомных больных и лиц с лёгкой формой коронавирусной инфекции (COVID-19), получающих лечение в домашних условиях, соблюдать правила обращения в отношении проживающих с ними близкими людьми.

«Пациентам, принимающим лечение на дому под наблюдением участкового врача, прежде всего, необходимо самоизолироваться в отдельном помещении. При отсутствии соответствующих условий желательно поместить кровать больного на расстоянии не менее 2 метров от других. Если инфицированный человек и проживающие с ним лица будут пользоваться медицинскими масками (меняя ее каждые 2 часа) и защитными средствами в доме, они смогут защитить себя и окружающих от заражения», — сказала Наиля Дашдемирова.

Хотим отметить, что в число защитных средств наряду с медицинскими масками также входят и нестерильные медицинские халаты с длинными рукавами. Стоимость одного такого халата составляет 2 маната 26 гяпиков. Эти халаты нужно менять каждые четыре часа. Стоимость медицинской маски, которую, по словам члена рабочей группы по предотвращению распространения болезни в стране при министерстве Наили Дашдамировой, нужно менять каждые два часа составляет 30 гяпиков. Поэтому близкие больного коронавирусом, принимающего лечение на дому, должны тратить на приобретение медицинской маски хотя бы около 2 манатов 40 гяпиков в день. А за приобретение нестерильного медицинского халата, который нужно менять каждые четыре часа, им придется тратить около 6 манатов 78 гяпиков в день. Таким образом, родственникам, вынужденным жить вместе с больным коронавирусом, придется тратить только на покупку индивидуальных средств защиты от COVİD -9 манатов 18 гяпиков. А это составляет 275 манатов в месяц.

Мы решили выяснить, обеспечивает ли Министерство здравоохранения близких больных коронавирусом, принимающих лечение на дому, средствами индивидуальной защиты.

Для получения ответа мы попытались связаться с главой пресс-службы Министерства здравоохранения Парвизом Абубекировым. Но Парвиз Абубекиров, как всегда не отвечал на наши звонки. Тогда мы для получения ответа на интересующий нас вопрос решили обратиться в городские поликлиники. Как сообщили # сотрудники поликлиники №10, Министерство здравоохранения не обеспечивает родственников больных коронавирусом, принимающих лечение на дому, индивидуальными средствами защиты.

Это также подтвердила главный врач поликлиники №9 Тамилла Керимова.

«Государство вовсе не обязано обеспечивать родственников больных коронавирусом нестерильными халатами и масками», — заявила она #.

Мы также решили выяснить мнение главного инфекциониста страны Джалала Исаева. «Это не входит в сферу моей деятельности», — заявил он #.

Видимо, близкие больных коронавирусом должны будут сами оплачивать свою безопасность – покупать халаты и маски, тратя на них определенную сумму. Но с другой стороны, это не их вина в том, что больницы не принимают таких больных и советуют им лечиться дома. В обычное время данный вопрос не был бы таким актуальным. Но, если учесть, что люди уже несколько месяцев нормально не работают и не зарабатывают, дополнительные расходы порою неподъемны для многих семей. А правительство, как вы убедились, не собирается помогать в этом вопросе населению.

Напомним, что 14 июля 2020 на сайте # была опубликована статья под названием «Лечение на дому способствует распространению коронавируса?-мнения специалистов разделились» .

В статье мы привели слова заместителя главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Пааты Имнадзе о том, что лечение на дому больных коронавирусом является недопустимым, потому, что это способствует его еще большему распространению.