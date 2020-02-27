Вирус атакует — азербайджанская нефть упала в цене

На рынке «черного золота» усиливается нервозность на фоне появления новостей о распространении коронавируса нового типа в мире.

Цена нашей нефти приближается к заложенной в бюджете норме — 55 долларов за баррель. Стоимость барреля Azeri LT CIF на мировом рынке понизилась на 1,19 доллара США, или 2,06%. На текущий момент котировки Azeri Light составили 56,40 долларов.

Котировки нефти обрушились в понедельник на новостях о вирусе. После некоторой стабилизации во вторник, цены на нефть в среду продемонстрировали повышенную волатильность. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% — до 52,72 долларов США за баррель. В последний раз до такой минимальной отметки котировки падали 2 января минувшего года. Стоимость нефти марки WTI также понизилась на 2,32% — до 48,74 долларов США за баррель.

Снижение котировок на мировом рынке нефти продолжилось в четверг утром. В ходе торговой сессии цены на нефть североморского сорта Brent в моменте опускались на 1,64%, до 51,94 доллара за баррель. Кроме того, участники торгов отыгрывают обнародованные в среду данные о недельных запасах нефти в США. Министерство энергетики Соединенных Штатов в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на пятьсот тысяч баррелей за неделю. По оценкам ведомства, к 21 февраля в США скопилось 443,3 миллиона бочек «черного золота». Рост составил 0,1%.

Энергетические рынки находятся под сильным давлением распространения коронавируса за пределы Китая. К примеру, падение цен на нефть остановилось после сообщений о смягчении карантинных ограничений в ряде китайских провинций и возобновлении работы нефтеперерабатывающих заводов в КНР. Несмотря на эти положительные для нефтяников моменты, причин для опасения в отношении последствий распространения коронавируса вполне достаточно.

Это и стремительный рост числа инфицированных и летальных исходов в Южной Корее, Японии, Иране, Италии и других странах, а также заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что эпидемия Covid-19 хотя еще и не заслуживает статуса «пандемии». Экономисты оценивают снижение глобального спроса на «черное золото» в первом квартале, спровоцированное как всегда Китаем, приблизительно на полтора миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале согласно прогнозам ситуация несколько улучшится и снижение спроса составит миллион баррелей в сутки.

При этом подчеркивается, что это еще лучший сценарий развития событий и что этот прогноз действителен лишь при прохождении эпидемии пика в ближайшее время. Дальнейшие сценарии развития азербайджанской экономики и валютного курса зависят от котировок нефти. Местное правительство предусмотрительно понизило заложенную в бюджете текущего года цену Azeri Light до 55 долларов за баррель. Это на 5 долларов меньше, чем в бюджете минувшего года.

Под занавес прошлого года в Министерстве финансов объясняли снижение прогноза цен на «черное золото» сокращением спроса на фоне замедления роста мировой экономики и вероятностью удешевления нефти. Однако реальность превзошла ожидания и на текущий момент стоимость азербайджанской нефти в шаге от «красной черты».

По словам местных аналитиков, стабилизация экономической ситуации, небольшая тенденция роста, которая наблюдается в стране с минувшего года, непосредственно связана с нефтяными ценами, которые поднялись в первой половине года на 30-34% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Во второй половине года наша нефть подешевела до 65 долларов.

Между тем поступления в госбюджет Азербайджана с учетом косвенных факторов зависят от нефти на 70%, а внешняя торговля и вовсе зависит от нефти на 96%. Печальный опыт 2015-2016 гг. был обусловлен именно этой всесторонней привязкой к нефтяным поступлениям, кроме того, страна очень сильно зависит от импорта продукции, что привело к двузначной инфляции. Не случайно глобальный спад цен на нефть в 2014 году привел к 50-процентной девальвации национальной валюты, двузначной инфляции и экономическому спаду.