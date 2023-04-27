Литва и Германия договорились о том, как будет осуществляться развертывание на территории балтийской республики бригады Бундесвера.

Как перелает ТАСС, об этом по итогам переговоров в Берлине президента Литвы Гитанаса Науседы и федерального канцлера Германии Олафа Шольца сообщила в четверг пресс-служба литовского лидера.

«Мы договорились, что процесс [размещения бригады] должен быть постепенным. Германия обязывается наращивать свое военное присутствие в зависимости от готовности инфраструктуры для размещения бригады», — приводятся в сообщении слова президента.

Науседа и Шольц подписали меморандум об участии бригады Бундесвера в обеспечении безопасности Литвы на полях саммита НАТО в Мадриде. Бригада приписана к Литве, но пока неясно, будет ли она переброшена полностью. В Берлине отмечают, что в балтийской республике можно разместить половину личного состава и техники, а вторая половина в ожидании передислокации, которая в критической ситуации осуществилась бы в течение десяти дней, могла бы находиться в ФРГ.

«Канцлер Шольц согласился с предложенной нами формулой: Литва выполняет свои домашние задания [по строительству инфраструктуры], а Германия в соответствии с этим увеличивает свое присутствие», — заявил Науседа.