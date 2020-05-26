Вилли Кабальеро: «Работа с Гвардиолой похожа на учебу в университете»

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро поделился воспоминаниями о работе с тренером Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити» в сезоне-2016/17.

«Работа с Гвардиолой похожа на учебу в университете. Я провел с ним в «Манчестер Сити» один год, каждый день узнавая что-то новое.

Он постоянно объясняет тебе что-либо, будь то на поле, при просмотре видео или в любое другое время.

У него нет проблем с тем, чтобы учить и объяснять все 34-летнему, как я, будто мне 18 лет. Он прекрасный учитель», – приводит слова Кабальеро Goal.com со ссылкой на TNT Sports.