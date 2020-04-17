Виктория Бекхэм позвала весь мир на свой день рождения

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм позвала всех желающих отпраздновать ее день рождения онлайн.

Настоящую вечеринку она не может устроить из-за режима самоизоляции. Празднующая 46-летие знаменитость обратилась ко всему миру в Instagram. «Диджей Fat Tony сделал мне лучший подарок. Плейлист из всех моих любимых песен, которым я могу поделиться с каждым», — написала она.

Бекхэм также рассказала, что вместо подарков попросила близких перевести деньги благотворительной организации, помогающей пострадавшим от пандемии коронавируса несовершеннолетним. (gazeta.ru)

| 2020-04-17T18:26:16+00:00 17 апреля 2020, 19:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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