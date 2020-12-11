Виктор Фонт: «Звонок Месси должен быть одним из приоритетов»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о будущем форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Я убежден, что мы убедим Лео остаться с помощью конкурентоспособного, захватывающего и, особенно важно в его случае, долгосрочного проекта, который может продолжиться даже после того дня, когда Месси завершит карьеру.

Месси – лучший игрок в истории спорта №1 в мире. Осознайте, что это значит. По этой причине союз Месси и «Барсы» является стратегическим, и мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать его дальнейшее существование.

Учитывая, что он может начать переговоры с другими клубами в январе, звонок Месси [если я выиграю выборы] должен быть одним из приоритетов», – сказал Фонт. (sports.ru)

| 2020-12-11T16:42:18+04:00 11 декабря 2020, 17:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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