Вершина победы: офицеры и альпинисты почтили память шехидов на высоте 4301 метра – ФОТО, ВИДЕО

По случаю Победы в Отечественной войне группа, состоящая из офицеров военно-воздушных сил азербайджанской армии и альпинистов Горного спортивного клуба «Гартал» совершила восхождение на безымянную высоту (4301 м) восточнее вершины Базардюзю в горах Большого Кавказа.

Как сообщает # со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, в итоге безымянной высоте восточнее вершины Базардюзю было присвоено название «Зафар зирвеси» («Вершина Победы»). Руководил экспедицией полковник-лейтенант Зал Набиев.

Сильнейшие альпинисты Азербайджана пересекли горный район со сложным рельефом и поднялись на назначенную высоту. Участники восхождения объединились под девизом «Победа принадлежит Азербайджану!».

Водрузив государственный флаг Азербайджанской Республики, альпинисты исполнили Государственный гимн, и минутой молчания почтили светлую память героев, павших в Отечественной войне за освобождение Карабаха. В завершение на вершине была установлена мемориальная доска «Зафар зирвеси», посвященная Победе в Отечественной войне. Новая вершина станет олицетворением героического подвига азербайджанского солдата.

В экспедиции приняли участие альпинисты Сирхан Мамедов, Заур Шюкюров, Ульви Мамедов, Руфат Годжаев, Равиль Халафов, Тогрул Джафаров, Аида Абдуллаева, Нима Мохаммедли, Исмаил Аскеров, Фируз Дадашев, и другие. Также к группе присоединились известный фотограф – путешественник Lyokin и репортер Вугар Ибадов.

Альпинисты отправились в путь 9 февраля. Позже к участникам присоединился директор Метеостанции на плато Шахяйлаг. Фотограф Lyokin по традиции вел путевые заметки на своей странице в соцсети Facebook, информируя подписчиков о пути следования экспедиции и рассказывая о самых интересных моментах.

По его словам, опытными альпинистами Сирханом Мамедовым и Руфатом Годжаевым был выбран оптимальный путь, наиболее благоприятный для зимнего восхождения на вершину, подъем на которую занял около 12 часов.

Фотограф сообщил, что в экспедиции, помимо фотографий, он также снимал и видеокадры, на основе которых был создан документальный фильм.

«Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в этой экспедиции, всем, кто помогал и был молитвами рядом с участниками-восходителями. Светлая память всем героям, павшим в Отечественной этой войне. Карабах — это Азербайджан!», — написал фотограф.

Видео восхождения участников экспедиции:

Напомним, что ранее, на вершине Гызылгая на высоте 2783 метра была установлена мемориальная доска с символом цветка Хары Бюльбюль в память о воинах, отдавших свои жизни за освобождение Родины. Памятная символика установлена рядом с пешеходным маршрутом Хыналыг-Галахудат.