Верховный суд не удовлетворил жалобу Lider TV

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба ООО «Lider TV və Radio-Azərbaycan» на решение суда об объявлении ООО «Lider TV и Radio-Azərbaycan» банкротом и назначении имущественного администратора.

На заседании было объявлено решение суда. Согласно решению, кассационная жалоба не была удовлетворена, решение оставлено без изменения.

Отметим, на основании иска ПО «Радио-телевещание и спутниковая связь», Бакинский коммерческий суд принял решение об объявлении ООО «Lider TV и Radio-Azərbaycan» банкротом и назначении имущественного администратора.

Позже Бакинский апелляционный суд также оставил в силе решение суда первой инстанции без изменения.

| 2021-02-17T18:36:49+04:00 17 февраля 2021, 19:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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