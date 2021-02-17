Верховный суд не удовлетворил жалобу Lider TV

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба ООО «Lider TV və Radio-Azərbaycan» на решение суда об объявлении ООО «Lider TV и Radio-Azərbaycan» банкротом и назначении имущественного администратора.

На заседании было объявлено решение суда. Согласно решению, кассационная жалоба не была удовлетворена, решение оставлено без изменения.

Отметим, на основании иска ПО «Радио-телевещание и спутниковая связь», Бакинский коммерческий суд принял решение об объявлении ООО «Lider TV и Radio-Azərbaycan» банкротом и назначении имущественного администратора.