Судебная коллегия Верховного суда Исламабада в пятницу, 12 мая, освободила бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана под залог. Об этом сообщает издание Dawn.

По данным издания, адвокаты Хана подали дополнительные иски, согласно которым Верховный суд Исламабада необходимо объединить все дела, возбужденные против политика. Кроме того, необходимо поручить местным властям предоставить подробную информацию о делах, зарегистрированных против их подзащитного.

Местные СМИ сообщают, что сейчас против Хана в различных судах Пакистана возбуждены несколько десятков уголовных дел.

Накануне Geo-tv сообщал, что Верховный суд Пакистана признал незаконным арест бывшего премьер-министра страны и председателя партии «Движение за справедливость» Имран Хана.