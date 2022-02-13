Верховный Федеральный суд Ирака принял в воскресенье окончательное решение об отстранении экс-главы МИД Хошияра Зибари от участия в президентских выборах.

Как передает ТАСС, об этом сообщил информационный портал Shafak News.

Заседание проходило в закрытом для журналистов режиме. В конечном итоге судьи удовлетворили иск группы депутатов, заявивших, что Зибари не может баллотироваться на пост президента после выдвинутых против него несколько лет назад обвинений в коррупции.

Отметим, что 6 февраля Федеральный суд временно приостановил выдвижение Зибари, сославшись на обвинения во взяточничестве против бывшего министра за день до того, как в парламенте должно было состояться голосование по кандидатам на пост президента. Подозрения в коррупции против Зибари относятся к 2016 году, когда он возглавлял финансовое ведомство. Министр вынужден был тогда уйти со своего поста, хотя обвинения так и не нашли подтверждений.