Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Европейского союза, посвященного выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Из-за позиции Венгрии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, сообщив, что Европейский союз «принял к сведению» решение МУС. «ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами», — заявил Борреля. «Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина — очень важное событие, фактор, меняющий игру», — сказал глава европейской дипломатии.

Министры юстиции ЕС 20 марта опубликовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия также не подписала.

Позиция Венгрии относительно выдачи ордера на арест Владимира Путина может быть высказана на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23–24 марта, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на комментарий Борреля. В тексте отмечается, что ЕС «принимает к сведению» недавно выданные ордеры на аресты Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам источников Bloomberg, некоторые лидеры ЕС, вероятно, будут настаивать на более жестких формулировках. (svoboda.org)