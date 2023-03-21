Венгрия опровергла сообщение агентства Bloomberg о том, что она наложила вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по вопросу о выдаче Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

«Это ложь», — сказал вечером 20 марта пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай. «Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого», — процитировало Пацолая информационное агентство MTI.