Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит заявку Швеции на присоединение к НАТО, если Турция, которая также блокирует процесс, согласится сделать это.

Как пишет Bloomberg, на встрече с журналистами в Будапеште Сийярто заявил, что Венгрия будет поддерживать «тесный и постоянный» контакт с турецкими коллегами в ближайшее время.

«Если там будет движение, то, конечно, мы сдержим наше обещание, что Венгрия не будет откладывать членство ни одной страны», – заявил глава венгерского ведомства.

Сийярто также отметил, что уже провел многочисленные телефонные переговоры со своим турецким коллегой. По его словам, вскоре Турция «проконсультируется со шведами, а также с лидерами НАТО» с целью выйти из тупика в этом вопросе.

В марте Венгрия также прекратила блокировать вступление Финляндии в НАТО после того, как Турция подтвердила, что поддерживает заявку страны. (УНИАН)