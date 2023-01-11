Потребление газа в Венгрии снизилось в 2022 году из-за высоких цен на энергоносители примерно на 17%, а электроэнергии — на 3%. Об этом сообщило в среду Министерство энергетики Венгрии, отметившее, что в декабре, в разгар отопительного сезона, расход газа и электроэнергии сократился в годовом исчислении еще больше, передает ТАСС.

«В последнем месяце 2022 года домохозяйства сократили потребление газа более чем на 23%, а хозяйствующие субъекты — почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — говорится в сообщении на сайте венгерского Минэнерго. — Согласно данным Центрального статистического управления, потребление газа в прошлом году снизилось на 17% по сравнению с предыдущим годом. Существенно уменьшилось и потребление электроэнергии — более чем на 7% в декабре и почти на 3% в 2022 году по сравнению с 2021 годом».

«Значительное снижение объясняется мягкой погодой, осведомленностью потребителей о росте цен на энергоносители, вызванном санкциями, а также государственными мерами экономии», — отметило министерство. Оно заверило, что правительство продолжает уделять первоочередное внимание сохранению низких цен на услуги ЖКХ для населения и в этих целях в четыре раза увеличило государственный фонд, из которого субсидируются расходы граждан на обогрев и электроснабжение жилья. Цены на газ и электроэнергию в Венгрии являются самыми низкими в Евросоюзе.

Основным поставщиком газа в Венгрию на протяжении уже многих лет остается Россия. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с «Газпромом» два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. В конце августа 2022 года Венгрия подписала с «Газпромом» контракт сроком на два месяца на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. Поскольку использование газопровода «Северный поток» было приостановлено, в октябре была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту — по «Турецкому потоку» и его ответвлению через Болгарию и Сербию.