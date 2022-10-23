Венгрия ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО до конца года.

Об этом сообщает Politico.

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гульяс заявил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и подал ратификационные документы в Национальную ассамблею.

Гульяс заявил, что расширение НАТО будет ратифицировано не позднее середины декабря.

Венгрия и Турция являются единственными странами НАТО, которые еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу.