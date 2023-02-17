Венгрия рассчитывает к концу 2023 года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд кубометров в год.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи с министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым. Они провели заседание двусторонней комиссии по сотрудничеству.

«К концу года мы рассчитываем получить около 100 млн кубометров азербайджанского природного газа», — сказал глава венгерского МИД.

Он напомнил, что ранее между Будапештом и Баку была достигнута договоренность о поставках 1-2 млрд кубометров газа в год по долгосрочному контракту.

В то же время Сийярто отметил, что для этого потребуется повысить пропускную способность газопроводов в регионе и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие со стороны Евросоюза.

«Если Европейский союз серьезно относится к вопросу о диверсификации поставок природного газа и использованию новых источников, то он должен предоставить ресурсы для развития инфраструктуры в Юго-Восточной Европе», — заявил министр.