Министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палкович заявил журналистам, что обсудил с турецким коллегой Мустафой Варанком совместные планы по производству военной бронетехники, дронов и солнечных батарей в Венгрии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на венгерские СМИ.

«Венгрия решила производить различную военную технику с привлечением зарубежных технологических партнеров, но в Венгрии. Среди них одним из наиболее значимых проектов является производство полноприводных боевых бронированных машин, которое может начаться в октябре. В понедельник обсуждались технологические условия этого», — сказал Палкович.

Министр отмечает, что обсуждалось расширение сотрудничества и в производстве «дронов, автономных летательных аппаратов или их вооружения и брони». По его словам, их производство планируется начать на совместном предприятии в венгерском Капошваре.

«Я хотел бы убедить турецкие компании производить компоненты, связанные с электросетью, и солнечные батареи в Венгрии», — сказал он.