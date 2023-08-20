Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменистаном.

Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркменистана в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями.

Он отметил, что со стороны Ашхабада видна ясная политическая воля, а также политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок газа в Европу.

«Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», — рассказал министр.