Венгерский сепаратизм поднимает голову в Украине?

В отношениях между Украиной и Венгрией появились большие проблемы. Они, по большому счету, были и раньше. Но ныне они вышли на новый, критически опасный уровень. К примеру, как известно, 25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов.

Так вот, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС «Партия венгров Украины». В украинском МИД совершенно логично и обоснованно заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Тем более, что перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть «Опора».

Парадокс, но Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством. Хотя сам факт существования политической силы, как «КМКС «Партия венгров Украины»», говорит о высоком уровне демократии и толерантности со стороны Украины. В Венгрии, к примеру, нет аналогичной украинской политической силы. Соответственно, украинские политики никогда не позволяли себе ездить в Венгрию для агитации в пользу той или иной политической силы, считая это вмешательством во внутренние дела соседнего государства.

В любом случае, Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области. Тем временем, на местных выборах 2020 года мэром Сюртэ в третий раз избран этнический венгр, самовыдвиженец Пушкар Арпад. Более того, в Сюртовской объединенной территориальной общине (Закарпатская область) местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Соответствующее видео опубликовано 30 ноября на странице «Закарпатье ТОП» в Facebook.

Конечно, это переход за любые «красные линии». Налицо открытое проявление неуважения к такому важному атрибуту государства, как гимн. По сути, это элемент неприкрытого сепаратизма. Признаюсь, я не припомню, чтобы даже армянские сепаратисты в грузинской Джавахетии действовали столь провокационно, чтобы они по итогам выборов в местные органы власти пели гимн РА, а не Грузии.

Естественно, что ответ на эти действия был дан. Так, 30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Речь идет об Обществе венгров Закарпатья. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

«Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны», – отметили в спецслужбе.

Все справедливо, все логично. Сепаратизм нужно гасить в зародыше. В противном случае, как все убедились на примере армянского сепаратизма в Нагорном Карабахе, есть риск большой войны и межгосударственного конфликта длиною в десятилетия.

Увы, но в Будапеште, судя по всему, не собираются сбавлять оборотов, снижать градус напряжения. Уже упоминавшийся выше министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook, перевод опубликовал «Мукачево.нет». «К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве», – отметил глава МИД Венгрии.

Кроме этого, Сийярто заверил, что будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины, «ведь сегодняшние действия украинской власти перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами». Все это свидетельствует о том, что конфликт между Киевом и Будапештом набирает обороты.

Всю эту ситуацию # прокомментировал украинский политолог Евгений Магда. По его словам, противодействие СБУ проявлениям венгерского влияния на Закарпатье является обоснованным, но не своевременным с политической точки зрения: 1-2 декабря пройдет саммит министров иностранных дел НАТО, на котором Петер Сийято будет говорить о преследовании венгров в Украине.

«Стоит напомнить, что во время местных выборов в Украине Сийярто публично призывал поддержать КМКС — Партию венгров Украины, что является вмешательством во внутренние дела Украины. Публичное исполнение гимна Венгрии депутатом и главой Сюртовской ОТГ в Закарпатье являются скорее демонстрацией влияния соседа, чем формальным правонарушением. К сожалению, Украина на протяжении долгого времени сквозь пальцы смотрела на раздачу Венгрией своих паспортов в Закарпатье, в регионе локального проживания венгров», — указал он.

По мнению эксперта, причины активности Будапешта понятны — Венгрия находится в окружении земель с преимущественно венгерским населением. Украина в этом вопросе по ряду причин воспринимается как слабое звено. Сегодня, когда Венгрия и Польша фрондируют в ЕС в вопросах бюджета, Виктору Орбану важно показать согражданам, что Венгрия может играть мускулами.

«Уже не первый год Венгрия ставит палки в колеса евроатлантической интеграции Украины, однако речь не может идти о вооруженном конфликте, ведь Венгрия является членом НАТО, а ее военный потенциал уступает украинскому. Официальный Будапешт стремится навязать Киеву свое видение политики в отношении венгерского национального меньшинства, и это его главная задача», — резюмировал Е.Магда.