Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву с момента начала нынешнего обострения ситуации вокруг Украины — и один из немногих подобных визитов за последние годы.

Как и во время недавней встречи с президентом Ирана, Путин и Орбан вели переговоры за большим овальным столом на существенном расстоянии друг от друга. Они не пожали руки перед встречей. Путин в очередной раз посетовал, что такие меры приходится принимать из-за эпидемии COVID-19.

Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву с «миссией мира» и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет войны.

Орбан также сказал, что рассчитывает в апреле выиграть выборы и остаться на своём посту. «Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет», — сказал венгерский премьер, которого оппозиция у него на родине и многие политики из других стран ЕС обвиняют в авторитарных тенденциях.