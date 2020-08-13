Венгер отказался возглавить «Барселону»

Французский специалист Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону», сообщает Le10sport.

По информации издания, каталонский клуб находится в поисках нового наставника. Сине-гранатовые сделали предложение Венгеру, однако после переговоров тот ответил отказом.

Венгер возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Барселона» заняла второе место в прошедшем чемпионате Испании. Действующим тренером команды является Кике Сетьен.

| 2020-08-13T11:05:58+04:00 13 августа 2020, 13:45|12345 (Пока оценок нет)
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