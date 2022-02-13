Отдельные страны хотят, чтобы Вена отказалась от участия в «Северном потоке — 2», но она не последует чужому желанию, газопровод надо запустить в эксплуатацию, если вторжения России на Украину не последует.

Об этом заявила в воскресенье министр цифровизации и экономики Австрии, являющейся вторым после Германии основным инвестором этого проекта, Маргарете Шрамбёк.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока — 2″. Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — сказала министр на телепередаче канала ORF2.

По словам Шрамбек, иностранным государствам необходимо соблюдать международное верховенство закона и «нужна безопасность инвестиций OMV». «Поэтому если не будет вторжения, тогда, по нашему мнению, «Северный поток — 2″ должен, естественно, быть принят в эксплуатацию», — заявила министр.