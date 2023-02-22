Мы искренне призываем Азербайджан и Армению к продолжению мирного процесса и переговоров.

Об этом в беседе с журналистами заявил находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по делам Северной Америки и Европы Лео Докерти.

«Считаем, что лучший путь вперед — это обсуждение вопросов в позитивной обстановке всеми сторонами. Мы уже ясно дали понять, что если этот процесс будет продолжаться, то он принесет много дивидендов и преимуществ. Сегодня я был впечатлен нашими обсуждениями на эту тему на встрече с азербайджанскими государственными деятелями и министрами. Все хотят мирного будущего. Мы, Великобритания, искренне призываем все стороны участвовать в мирном процессе. И я очень впечатлен своим сегодняшним визитом», — сказал министр, говоря о нормализации азербайджано-армянских отношений.