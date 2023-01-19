Великобритания отправит Украине еще 600 ракет Brimstone.

Как сообщает #, об этом в ходе визита в Эстонию заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он раскрыл детали ранее объявленного пакета военной поддержки для Украины и типы ракет, которые поставит Великобритания.

Бен Уоллес заявил, что Великобритания планирует отправить Украине еще 600 ракет Brimstone для поддержки ее борьбы с Россией: «Это будет крайне важно, чтобы Украина доминировала на поле боя», — сказал министр.

Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, сказав, что Великобритания будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Министр подчеркнул, что Путин недооценил силу украинского сопротивления.