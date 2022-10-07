Украинский конфликт вошел в новую стадию. Теперь наступающая, или если быть точнее — освобождающая свои территории сторона – это ВСУ. Ожидать российского наступления или даже какого-то контрнаступления на каких-то участках не приходится. С учетом того, что Россия не может провести нормальную мобилизацию, ситуация осложняется. О том, что происходит на фронтах, а также и за кадром, рассказал в интервью # украинский политолог Григорий Мавров.

— Россия признала оккупированные территории «российскими», а Украина запустила процесс начала становления членом НАТО. Ситуация пошла по линии повышения ставок. Как вы считаете, куда эта ситуация приведет?

— Видимо для Путина это повышение ставок, а вот для Украины ничего особо не изменилось. Путин может хоть всю Украину или даже всю Европу включить в состав России, но это не поможет ему выиграть войну. Более того, если раньше у него была возможность посредством переговоров прекратить войну и уйти с захваченных территорий, то сейчас у него больше такой возможности нет. ВСУ нацелены на освобождение всех украинских территорий, включая Крым, поэтому аннексия украинских земель приведет к полному разгрому российской армии и бегству оккупантов назад в Россию.

Путин использовал все имеющиеся у него инструменты кроме применения ядерного оружия (ЯО) и, скорее всего, именно ЯО и станет последней пугалкой против Украины и мирового сообщества. Однако, применение ЯО против страны, которая добровольно отказалась от своего ядерного потенциала, разрушит всю сложившуюся систему мировой безопасности. Ядерный клуб, а это не только западные страны, но и Индия, Китай, Пакистан, вынужден будет реагировать и, как минимум, Россия останется в полной изоляции, а как максимум, Россия получит удар конвенциональным оружием (не ядерным) по своей территории.

Рассматривалось несколько вариантов — от уничтожения черноморского флота до ударов по другим стратегическим объектам на территории России. Одно очевидно совершенно точно: Россия не имеет никаких инструментов для победы в этой войне. Затягивание войны будет ухудшать положение в самой России и увеличивать поддержку Украины со стороны мирового сообщества. Таким образом, эта ситуация приведет к полному поражению России на территории Украины и либо к падению режима Путина и реформам, либо к изоляции и превращению Россию в большую КНДР.

— Украинская армия сейчас освобождает территорию за территорией, в то время как внутри России пошли элитные противостояния, начался раскол. Ожидаете ли вы, что эти процессы приведут к полной деморализации внутри армии и ускорят процесс освобождения Украиной своих территорий?

— Я думаю, что деморализация российской армии будет только усиливаться, что поможет ВСУ еще быстрее освобождать оккупированные территории. Уже сейчас мы видим, что Россия постепенно откатывается в средневековье. Неспособность Путина побеждать на поле боя делает его слабым в глазах даже самых ярых его сторонников и вынуждает их действовать, сколачивая собственные союзы и альянсы.

Уже сейчас глава Чечни Кадыров и олигарх Пригожин возлагают всю вину за поражения на представителей армии, хотя совершенно очевидно, что армия — это только отражение общества и царящие в ней коррупция и непрофессионализм — это не аномалия, а скорее закономерность. Кадыров и Пригожин все это прекрасно понимают, и их заявления — это первые признаки приближающегося раскола во властной вертикали, созданной Путиным за эти 23 года. Важно также упомянуть, что в некоторых регионах планируют создавать территориальную оборону, которая очевидно будет использоваться как личная армия губернаторов в случае еще большего ослабления центральной власти. Никакого иного смысла в создании территориальной обороны нет.

Путин за 8 месяцев войны умудрился потерять все, что он создавал за все эти годы. Он потерял пророссийские силы на Западе, которые ели с рук Кремля. Он стремительно теряет энергетическую дубину, которая не только давала ему гигантские прибыли, но и позволяла доминировать на энергетическом рынке Европы, влияя на местную политику. Он уже испытывает трудности со своими партнерами в Индии и Китае, которые устали от войны и того вреда, что она приносит мировой экономике. Последней, что потеряет Путин, станет его любимая властная вертикаль, которая развалится и выведет на арену массу различных субъектов со своими интересами и своими задачами. Это в конце концов и обрушит российскую государственность.

— Сейчас в Европе все чаще говорят о возможном ядерном ударе и ядерной войне. Насколько это вероятно в сложившихся условиях?

— Сложно прогнозировать нанесение ядерного удара потому, что логику Путина весьма сложно понять. Мы все принимаем решения, руководствуясь различными факторами, и обладаем разным уровнем информированности о мире, который нас окружает.

Мы все уже видели, что Путин живет в своей особой реальности, которая находится в серьезном конфликте с той реальностью, в которой живут остальные люди. Было совершенно очевидно, что война против Украины приведет российскую армию к разгрому. Мы, кстати, с вами об этом говорили, об этом же писали и многие другие эксперты. Западные лидеры почти год говорили Путину, что в случае войны он получит беспрецедентное количество санкций, но он решил действовать по-своему. Аннексия украинских территорий — это продолжение той же самой логики.

Никто не аннексирует территории, которые не способен контролировать, а мы видим, что ВСУ наступают и освобождают то, что Путин назвал территорией России. То есть, Путин действует исходя из каких-то своих представлений о том, что будет иметь эффект, а что нет. Учитывая авторитарный характер власти в России, никто не может выйти и высказать ему мнение, отличное от путинского. Вы помните, как в своем недавнем (по случаю аннексии) обращении к российской элите он рассказывал про трансатлантическое рабство, уничтожение индейцев, Хиросиму с Нагасаки, затрагивал прочие темы, а вся эта публика сидела и послушно выслушивала его псевдоисторические разглагольствования.

Все это напоминает древний Рим эпохи императора Нерона, который считал себя великим актером, сочинял стихи и пьесы, но так как они не пользовались особым спросом, Нерон просто заставлял римлян их слушать. Великий историк Путин — это прямой наследник великого поэта Нерона.

Таким образом, сознание, извращенное годами ничем не ограниченной власти, весьма посредственные интеллектуальные способности и полная неспособность воспринимать иное мнение, демонстрируют совершенно чудовищную картину. Перед нами откровенно нездоровый человек, который при этом обладает абсолютной властью в стране, имеющей ядерное оружие. Поэтому применение этого оружия или попытку его применения я бы точно не стал исключать.