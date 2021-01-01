Вектор стабильности – Центробанк не спешит с девальвацией

Девальвация – крайне вынужденный шаг. Не факт, что денежные власти пойдут на этот сценарий в наступившем году. По мнению аналитиков, на это указывают опубликованные ЦБА планы денежной политики в наступившем финансовом году.

В заявлении регулятора по финансовым итогам минувшего года и планам на следующий год сообщается, что финансовая политика будет направлена в русло поддержки пострадавших от пандемии субъектов экономики, а также углубление финансовых рынков. Денежные власти уверены, что эти шаги послужат укреплению роли кредитно-финансовой сферы в экономическом развитии. Для сохранения финансовой стабильности, говорится в документе, будут усовершенствованы рамки контроля над банками. При этом политика денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год формируется в условиях высокой неопределенности экономической активности в мире.

По данным регулятора, поддержание стабильности – основа макроэкономической и макропруденциальной политики. Посредством обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности Центробанк будет поддерживать восстановление экономического роста. При этом денежно-кредитная политика продолжит играть важную роль в обеспечении необходимых условий для устойчивого экономического роста, сосредоточив внимание на стабильности цен в следующем году. Также будут продолжены усилия по повышению устойчивости финансового сектора, развитию финансового посредничества и финансовых рынков. По мнению главы ЦБА Эльмана Рустамова, вопреки прогнозам, финансовый сектор отличился большей стабильностью.

Основные направления денежно-кредитной политики Центробанка на следующий год частично проливают свет на планы относительно устойчивости национальной валюты, сказал # экономист Самир Алиев. По его словам, денежные власти подчеркнуто рассматривают ключевой вопрос, заключающийся в крайней чувствительности регулятора к обменному курсу национальной валюты.

«В отличие от предыдущих лет Центробанк акцентирует внимание на приоритете стабильности цен в наступающем финансовом году, — говорит аналитик. – При этом известно, что залогом низкой инфляции является именно стабильность котировок национальной денежной единицы. Этому способствуют серьезные позиции импорта товаров широкого потребления. В заявлении ЦБА отмечается, что денежно-кредитная политика будет учитывать риски инфляции». При этом отмечается, что положение на валютном рынке будет зависеть от платежного баланса, спроса и предложения на валюту и курсовых ожиданий субъектов хозяйствования. «Отсюда видно, что в качестве индикатора стабильности обменного курса будет приниматься изменение цен на нефть», — говорит Алиев.

Рост экономического оборота, усиление устойчивости макро-фискальной рамки, улучшение конкурентной среды и реформы в других сферах окажут положительное влияние и на деятельность финансового сектора, считают в Центробанке. В ЦБ также отмечают, что совместно с правительством будут приняты превентивные меры для обеспечения баланса на валютном рынке. Один из способов — оптимизировать валютное регулирование, включая применение ограничений на продажу и движение валюты. Один из основных моментов — важность координации.

Реализация прогнозов в 2021 году будет зависеть от эффективной координации всех аспектов макроэкономической политики, уверены в главном банке. Речь, в частности, идет об эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики. Понятно, что чрезвычайное или резкое увеличение бюджетных расходов угрожает макроэкономической стабильности, в том числе стабильности цен. Как и в минувшем году, конечной целью денежно-кредитной политики станет сдерживание инфляции в коридоре 4 ± 2%.

«Обеспокоенность Министерства финансов обменным курсом и чувствительность Центрального банка говорят о том, что девальвация сегодня не стоит в повестке правительства. Потому что власти осознают серьезные последствия такого шага и рассматривают эту меру не как дополнительную прибыль для покрытия дефицита бюджета, а как выход из тупика. Следовательно, если в следующем году не произойдет резкого падения цен на нефть и не будет пессимистичных прогнозов относительно продолжительности этого снижения, правительство продолжит поддерживать обменный курс», — полагает Алиев.

Для расширения ипотечного кредитования путем рыночных механизмов будет рассмотрен вопрос о создании строительно-сберегательного банка. Реализация крупномасштабных мероприятий по модернизации финансового сектора будет обеспечена специальными программами, разработанными в международном сотрудничестве. По мнению экономиста Рашада Гасанова, это направление деятельности коррелирует с приоритетами в русле повышения качества финансовых услуг и обеспечения финансовой доступности. И хотя решение ранее уже выносилось и снималось с повестки обсуждений парламента, сегодня оно вновь актуально.

Новые рамки страхования вкладов сохранят в 2021 году доверие к банковскому сектору. Планируемые изменения дадут возможность страхования абсолютного большинства вкладов населения, а также послужат усовершенствованию управления рисками в банках, усилению рыночной дисциплины и условий конкуренции. В числе прочих приоритетов Центробанка в новом году называется особое внимание к кредитованию бизнеса, активизации потока ресурсов между банками, улучшение доступности к финансовым ресурсам в регионах, создание банковской-финансовой инфраструктуры в освобожденных районах.