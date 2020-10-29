Вчера армяне выпустили по Барде 144 кассетные бомбы — ANAMA

Барда была обстреляна вчера из ракетной системы залпового огня «Смерч».

Об этом сказал находящийся сейчас в Барде представитель азербайджанского Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA).

Он отметил, что ВС Армении выпустили по мирному городу две оперативно-тактические осколочные ракеты 9М525 РСЗО “Смерч”, обладающие мощной разрушительной силой, с кассетной головной частью, оснащенной осколочными боевыми элементами в количестве 72 штук – всего 144 штуки.

«Кроме того, осколочные боевые элементы обнаружены также в Гёранбое и Агджабеди», — сказал представитель ANAMA.