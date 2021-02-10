Вблизи Куршавеля произошло крушение вертолета

Во французских Альпах произошло крушение вертолета вблизи горнолыжного курорта Куршевель. Об этом сообщает ТАСС.

В префектуре департамента Савойя отметили, что сигнал о крушении вертолета поступил около 17.20 по местному времени (19.20 по мск).

Там уточнили, что спасатели прибыли на место ЧП, которое располагалось между озером Розьер и мысом Вийар на высоте 1,9 тыс. м, спустя 40 минут.

По данным префектуры, на борту вертолета находились пять человек. В результате двое пассажиров погибли, а трое — госпитализированы в больницу. Один из них находится в критическом состоянии.