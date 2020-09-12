Важные правила в связи с деятельностью кафе и ресторанов в период карантина

В целях предотвращения случаев заражения вирусом или распространения инфекции в объектах общепита, работающих в период пандемии коронавируса (COVID-19), в этих учреждениях должен соблюдаться ряд необходимых правил.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА), организация услуг в объектах общепита и гостиницах должна осуществляться согласно требованиям решений Кабинета министров Азербайджана и нормативно-правовым документам.

Персонал, работающий в объектах общепита, и в сфере общепита в гостиницах должен всегда строго соблюдать правила личной гигиены. Также у них должна иметься сменная чистая форма. Они контактируют со многими людьми в течение дня и должны быть обеспечены защитными и дезинфицирующими средствами.

На кухне в объектах общепита должна быть обеспечена чистота поверхностей, инструментов и оборудования, соприкасающихся с пищей. На кухне рекомендуется хранить все продукты питания в чистоте и в запертых крытых шкафах с учетом особенностей продуктов.

Как можно меньшему числу рабочего персонала должны разрешать соприкосновения с пищей. Во избежание перекрестного заражения необработанные продукты питания и готовые продукты должны храниться на кухне в отдельно отведенном месте.

Во избежание заражения от продуктов животного происхождения доставленные на кухню продукты животного происхождения должны сопровождаться соответствующими разрешительными документами о прохождении государственного ветеринарного контроля.

При приготовлении блюд на кухне необходимо соблюдать термическую обработку, в том числе должно быть обеспечено очищение сырых продуктов до приготовления, а также регулярное мытье и очищение столовых приборов, кухонного оборудования, грязных поверхностей.