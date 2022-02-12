США в ближайшие дни перебросят в Польшу 3000 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

Собеседники агентства отметили, что решение об усилении восточного фланга НАТО было принято с целью успокоить союзников альянса в Европе.

Агентство напоминает, что накануне в Белом доме состоялось совещание президента Соединенных Штатов Джо Байдена с советниками по национальной безопасности, на котором обсуждался рост напряженность между Россией и Украиной. В частности, речь шла об ужесточении риторики со стороны Москвы, выходе в Черное море шести кораблей ВМФ России и переброске дополнительной российской военной техники в Белоруссию. В администрации Байдена пришли к выводу, что украинский кризис в скором времени может достигнуть «критической точки».