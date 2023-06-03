Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не потерпит никакого «принуждения и запугивания» своих союзников и партнеров со стороны Китая. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Сингапуре, передает Guardian.

Остин высказался за поддержку концепции Вашингтона о «свободном, открытом и безопасном Индо-Тихоокеанском регионе» как наилучшем пути противодействия растущему влиянию Китая в регионе.

Министр национальной обороны Китая Гэн Ли Шанфу в свою очередь отклонил приглашение поговорить с Остином на конференции.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон встревожен количеством перехватов Китаем американских самолетов и самолетов союзников.

Он упомянул, что совсем недавно произошел последний случай «агрессивного и непрофессионального проведения полета КНР».