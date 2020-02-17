Вашингтон может запретить поставки КНР авиадвигателей от CFM International

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить поставлять в будущем в Китай авиадвигатели производства франко-американской компании CFM International. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, двигатели LEAP-1C производства французской компании Safran и американской General Electri используется в лайнере C919 Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC).

Как сообщает источник, Вашингтон опасается, что КНР может использовать двигатели CFM International для проектирования своих аналогов, а это не выгодно США.

При этом в GE настаивают на том, что дублировать двигатели LEAP-1C «намного сложнее, чем кажется некоторым представителям администрации».

По словам источника, запрет на поставки двигателей может быть введен 20 февраля.(Газета.ру)

| 2020-02-17T16:56:16+00:00 17 февраля 2020, 20:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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