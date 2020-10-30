Вакцинация в странах ЕС пройдет одновременно

Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения. Об этом сообщила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС, передает РИА «Новости».

«Все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов.

| 2020-10-30T05:03:46+04:00 30 октября 2020, 08:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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