Вакцинация в странах ЕС пройдет одновременно

Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения. Об этом сообщила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС, передает РИА «Новости».

«Все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов.