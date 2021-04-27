В Женеве началась неформальная конференция по Кипру

В Женеве началась неформальная конференция по кипрскому урегулированию в формате 5 + 1 под эгидой ООН, сообщает Агентства Анадолу.

Форум стартовал с двусторонней встречи генсека Всемирной организации Антониу Гутерриша и президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара. Переговоры проходят в отеле InterContinental, расположенном недалеко от офиса ООН в Женеве.

Ожидается, что консультации продлятся около часа.

На переговорах присутствуют глава МИД ТРСК Тахсин Эртугрулоглу и другие официальные лица.

На 18:00 по местному времени запланирована встреча Гутерриша с главой администрации киприотов-греков Никосом Анастасиадисом.

Кроме того, генеральный секретарь ООН устроит сегодня прием для кипрских сторон и представителей стран-гарантов — Турции, Греции и Великобритании.

Швейцарская полиция усилила меры безопасности вокруг отеля InterContinental, где проходят переговоры.

Турция представлена ​​на конференции делегацией во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.