В законодательстве слово «инвалид» заменяется на другой термин

В закон «О правах инвалидов» вносятся правки.

Об этом сообщил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он напомнил, что Азербайджан присоединился к Конвенции ООН «О правах инвалидов»:

«В соответствии с требованиями этой Конвенции в нашей стране был принял закон «О правах инвалидов». В этом законе термин «инвалид» будет заменен на термин «лицо с инвалидностью».

Проект поправки в закон «О правах инвалидов» будет вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.(report)

| 2020-05-12T10:15:22+00:00 12 мая 2020, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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