В законодательстве слово «инвалид» заменяется на другой термин

В закон «О правах инвалидов» вносятся правки.

Об этом сообщил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он напомнил, что Азербайджан присоединился к Конвенции ООН «О правах инвалидов»:

«В соответствии с требованиями этой Конвенции в нашей стране был принял закон «О правах инвалидов». В этом законе термин «инвалид» будет заменен на термин «лицо с инвалидностью».

Проект поправки в закон «О правах инвалидов» будет вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.(report)