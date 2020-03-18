В Японии умер мужчина, нарушивший карантин, чтобы заражать других

У 57-летнего мужчины из города Гамагори в префектуре Айти 4 марта был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции. Медики попросили его оставаться на домашнем карантине, так как не могли госпитализировать его в тот же день. Вместо этого он сообщил семье, что пойдет «распространять вирус» и посетил после этого бар и филиппинский паб. Через несколько дней после этого у одной из девушек из этого заведения была выявлена положительная реакция на новый тип коронавирусной инфекции.

Мужчина скончался в больнице в среду, сообщает агентство. При этом о причинах смерти не говорится. Оба заведения закрыты на карантин.(РИА Новости)