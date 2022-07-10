Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (02:00 по Баку) в воскресенье во всех 47 префектурах Японии на выборах в верхнюю палату парламента страны.

Как передает ТАСС, голосование продлится до 20:00 по местному времени (15:00 по Баку).

Выборы проходят спустя два дня после убийства во время выступления перед избирателями бывшего премьер-министра Японии и главы крупнейшей фракции правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Синдзо Абэ. Оппозиционные партии выступали за перенос сроков голосования, однако глава правительства Фумио Кисида подчеркнул, что демократия не отступит перед насилием.

В верхней палате японского парламента заседают 245 депутатов. Большинство мест (138) удерживают ЛДП и партия «Комэйто». На выборах будет перераспределено 125 мест. У остальных депутатов мандаты действуют до 2025 года. Также будет выбран один новый депутат, их общее число в палате после выборов составит 246. Свои кандидатуры выдвинули более 540 депутатов, которые поборются за 74 мандата по территориальным округам и за 50 парламентских кресел по пропорциональным спискам. Один новый мандат будет определен в рамках довыборов для префектуры Канагава.

В отличие от ключевой нижней палаты, определяющей кандидатуру премьера и имеющей решающий голос при принятии законов или бюджета, верхняя палата японского парламента не обладает реальной властью. Однако заполучив там большинство, оппозиционные партии смогут затруднять правительству работу, тормозить принятие законопроектов или бюджета. В то же время, по мнению местных аналитиков и согласно результатам социологических опросов, правящий блок в составе ЛДП и «Комэйто» сохранит большинство в верхней палате парламента по итогам выборов.