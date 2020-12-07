В Windows 10 появится встроенная реклама

Компания Microsoft готовится внедрить рекламу в операционную систему Windows 10. Пока в Редмонде намерены продвигать лишь собственные продукты,WindowsLatest.

Так, сверху окна приложения «Настройки» появился новый баннер «Получите даже больше от Windows». Если нажать кнопку «Let’s go», то откроется интерфейс с предложением опробовать сервисы компании, например, Windows Hello, Your Phone или Office 365. Баннер будет возникать при установке ежемесячных обновлений или после перезагрузки системы.