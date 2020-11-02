В WhatsApp рассказали о долгожданной функции

В WhatsApp объяснили, как эта опция будет реализована в мессенджере. Пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения.

Разработчики предупреждают, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp. Функция появится в одном из ближайших обновлений WhatsApp и будет доступна на всех платформах.(РИА Новости)