Команда разработчиков WhatsApp объявила о добавлении в популярный мессенджер новых функций. Как сообщают зарубежные СМИ, пользователям будет доступен селектор приватной аудитории, благодаря которому можно будет настраивать категории лиц, которые смогут просматривать статусы.

Другой новой опцией стали голосовые статусы. Теперь поклонники WhatsApp смогут добавлять в статусы не только тексты, изображения и видео, но и голосовые записи длительностью до 30 секунд. Помимо этого, после добавления нового статуса вокруг иконки человека в списке собеседников будет появляться некое кольцо оповещения.

Все перечисленные опции будут доступны в течение нескольких ближайших недель.