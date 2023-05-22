В WhatsApp появилась функция редактирования отправленных сообщений. Об этом объявили на официальном сайте мессенджера.

Теперь пользователи WhatsApp могут изменить сообщение в течение 15 минут после его отправки. Ранее пользователи могли лишь удалить письмо или отправить исправление в отдельном сообщении.

Функция редактирования сообщений доступна для пользователей WhatsApp на всех платформах. Для того, чтобы отредактировать сообщение, нужно зажать его и выбрать опцию «Изменить». Для внесения правки нужно нажать на кнопку отправки сообщения, после чего оно будет помечено подписью «Изменено».

«Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям», — говорится в блоге разработчиков WhatsApp.