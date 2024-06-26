В новой бета-версии WhatsApp для iPhone мессенджер перестал прерывать загрузку файлов при сворачивании приложения. Об этом сообщает издание WaBetaInfo (WBI).

Из-за ограничений iOS раньше при отправке медиафайлов в чат необходимо было держать приложение открытым до конца загрузки, иначе происходил сбой и приходилось повторно отправлять файл. Разработчики WhatsApp решили эту проблему, добавив функцию паузы загрузки.

Теперь, даже если пользователь свернет приложение во время передачи файла, WhatsApp отправит push-уведомление и предложит продолжить загрузку после повторного открытия мессенджера. Эта функция находится в тестировании и скоро станет доступной для всех пользователей.

Желающие могут присоединиться к бета-тестированию, чтобы первыми опробовать новую функцию. Для этого им нужно скачать из App Store сборку с номером 24.13.10.71.

WhatsApp – самый популярный мессенджер в мире. Ежемесячно им пользуются более двух миллиардов человек.