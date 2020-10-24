В выходные общественный транспорт не будет работать

В связи с особым карантинным режимом введено ограничение на деятельность общественного транспорта в конце недели в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Решение об этом принял Оперативный штаб при Кабмине.

Согласно решению, с 00.00 24 октября до 06.00 26 октября в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе общественный транспорт работать не будет.

Кроме того, согласно изменениям в постановление «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом», с 00.00 24 октября до 06.00 26 октября в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Лянкяран, Шеки, Ширван, а также в Гёйгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском, Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском и Загатальском районах общественный транспорт не будет работать.

Отметим, деятельность Бакинского метрополитена приостановлена до 2 ноября.

| 2020-10-24T00:28:38+04:00 24 октября 2020, 06:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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