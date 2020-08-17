В вузах планируется сделать акцент на виртуальном обучении

Планируется, что ученики будут приходить в школу 2-3 раза в неделю на уроки по самым важным предметам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу.

По ее словам, старшеклассники будут посещать школу еже реже — пару раз в неделю.

«Мы разработали рабочие учебные планы, чтобы определить, какие предметы можно разделить на виртуальные и практические уроки. Все это еще находится на стадии обсуждений. Это нежелательные, но реальные на сегодня варианты», — сказала Ягублу.

Она отметила, что проведение теоретической части занятий в учреждениях профессионального и среднего специального образования планируется в виртуальной форме, а по дисциплинам требующим практических знаний — в учебных заведениях.

«Что касается высшего образования, то планируется сделать акцент на виртуальном обучении», — подытожила Вафа Ягублу.