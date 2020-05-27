В возрасте 87 лет умер лауреат Нобелевской премии Оливер Уильямсон

Скончался американский социолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Оливер Уильямсон. Об этом сообщила газета Washington Post.

Ученый умер в возрасте 87 лет, 21 мая в Калифорнии.

Отмечается, что весть о его кончине подтвердил Калифорнийский университет в Беркли, где он преподавал на протяжении почти 30 лет.

Уильямсон исследовал внутреннюю работу бизнеса, правительственных институтов, совместных предприятий и других организаций.

В 2009 году он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике совместно с Элинор Остром. Им вручили награду за вклад в изучение вопроса регулирования бизнеса и природы доверия в экономической сфере. (gazeta.ru)