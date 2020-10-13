В возрасте 108 лет умерла мать Джона Маккейна

Роберта Маккейн, мать покойного сенатора от Аризоны и кандидата в президенты США Джона Маккейна, скончалась на 109 году жизни. Об этом в своем Twitter написала ее невестка Синди Маккейн.

«С большой грустью я объявляю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн», — написала Синди Маккейн.

Говоря о покойнице, она отметила, что не могла и мечтать «о лучшем образце для подражания или лучшем друге».

Джон Маккейн, который в 2008 году был выдвинут республиканцами на пост президента, но проиграл Бараку Обаме, умер в 2018 году из-за рака мозга. (gazeta.ru)